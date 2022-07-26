畢彼特請F1冠軍教揸車 參演賽車題材新戲

荷里活男星畢彼特的新戲《殺手列車》宣傳未完，已有另一套作品的消息傳出。雖然電影名稱尚未確定，但已知畢彼特將飾演一名退休車手。據報電影公司已聘請7屆一級方程式（F1）賽車冠軍﹑英國車手咸美頓做顧問，傳授賽車運動知識，包括指導如何駕駛時速逾200英里（約321.8公里）的賽車。

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新電影班底非同一般，導演是約瑟高辛斯基（Joseph Kosinski），正是票房近期頻頻告捷的湯告魯斯（Tom Cruise）新作《壯志凌雲：獨行俠》導演。現時確認班底再「猛人」加入，據報咸美頓（Lewis Hamilton）已同意擔任顧問，向畢彼特（Brad Pitt）傳授賽車知識，包括駕駛時速逾200英里的F1賽車方法。

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有消息人士形容，新電影出現時機非常好。畢彼特是相關角色的最佳人選，約瑟高辛斯基亦因《壯志凌雲》電影變得大熱，而咸美頓亦對向他人傳授賽車經驗感到十分興奮。

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畢彼特本月出席活動時亦形容，班底簡直是完美，並透露一切已準備就緒。他將新戲中飾演一名退休車手，教導一位非常有潛能的新秀贏得比賽。畢彼特另一新戲《殺手列車》（Bullet Train）亦將在下周四（4日）上映。

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責任編輯：李俊儀