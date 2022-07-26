  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠

商業 18:00 2022/07/26

分享：

分享：

暑期旺季將至，加上政府第二期電子消費券最快於8月發放，新鴻基地產15大商場將推出總值超過1,300萬元的消費券獎賞計劃。（新鴻基提供圖片）

暑期旺季將至，加上政府第二期電子消費券最快於8月發放，新鴻基地產15大商場將推出總值超過1,300萬元的消費券獎賞計劃，配合場內暑期主題藝術裝置及互動體驗，為本地零售餐飲市場注入復甦推動力。

【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%

新地15大商場將於8月初啟動多重消費獎賞，分階段送出總值超過1,300萬元獎賞優惠，顧客使用指定6大電子消費券領取平台並蒞臨參予商場消費，消費滿額即享消費禮遇。

最高消費會員　獨得10萬元積分現金

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，「預期在消費券帶動下，配合商場密集式的優惠獎賞、暑期主題的創意互動體驗裝置，加上疫情逐步回穩，新地15大商場今年第3季商場人流及生意表現將較去年同期增加20%，並較今年第2季增長40%或以上。預料輕奢品牌、中高檔餐飲、手提電子產品最為受惠。」

5大獎賞包括：夏日消費大抽獎贏時尚房車、5星酒店Staycation；最高消費會員獨得10萬元積分現金；20,000件超筍潮貨低至1元開心價換購、賞3倍積分；消費券多重賞、 高達100%回贈；以及3小時免費泊車優惠。

【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團

【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
2022/07/03
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【電子消費券】SHOPLINE商戶生意額升逾6成　第二期加推商戶優惠送iPad
2022/06/29
【電子消費券】SHOPLINE商戶生意額升逾6成　第二期加推商戶優惠送iPad
【週末好去處】3大商場推Summer Skycation　設6米高熱氣球裝置（多圖）
2022/06/28
【週末好去處】3大商場推Summer Skycation　設6米高熱氣球裝置（多圖）
【消費券】6成半市民用消費券於日常開支　一半人用來買非必需品
2022/06/24
【消費券】6成半市民用消費券於日常開支　一半人用來買非必需品

你可能感興趣

【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
18:18 2022/07/03
【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠
【電子消費券】SHOPLINE商戶生意額升逾6成　第二期加推商戶優惠送iPad
13:20 2022/06/29
【電子消費券】SHOPLINE商戶生意額升逾6成　第二期加推商戶優惠送iPad
【週末好去處】3大商場推Summer Skycation　設6米高熱氣球裝置（多圖）
18:11 2022/06/28
【週末好去處】3大商場推Summer Skycation　設6米高熱氣球裝置（多圖）
電子支付 著數優惠 代理商 Staycation 酒店 商場 疫情 電子消費券 餐飲 地產代理

上一篇文章

【國際通關】新加坡酒店房價重回6年高位　入住率3個月續升

下一篇文章

【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一
【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一
【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升
【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款