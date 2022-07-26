【電子消費券】新地推1,300萬消費券獎賞　料中高檔餐飲、電子產品最受惠

▲ 暑期旺季將至，加上政府第二期電子消費券最快於8月發放，新鴻基地產15大商場將推出總值超過1,300萬元的消費券獎賞計劃。（新鴻基提供圖片）

暑期旺季將至，加上政府第二期電子消費券最快於8月發放，新鴻基地產15大商場將推出總值超過1,300萬元的消費券獎賞計劃，配合場內暑期主題藝術裝置及互動體驗，為本地零售餐飲市場注入復甦推動力。

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新地15大商場將於8月初啟動多重消費獎賞，分階段送出總值超過1,300萬元獎賞優惠，顧客使用指定6大電子消費券領取平台並蒞臨參予商場消費，消費滿額即享消費禮遇。

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新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，「預期在消費券帶動下，配合商場密集式的優惠獎賞、暑期主題的創意互動體驗裝置，加上疫情逐步回穩，新地15大商場今年第3季商場人流及生意表現將較去年同期增加20%，並較今年第2季增長40%或以上。預料輕奢品牌、中高檔餐飲、手提電子產品最為受惠。」

5大獎賞包括：夏日消費大抽獎贏時尚房車、5星酒店Staycation；最高消費會員獨得10萬元積分現金；20,000件超筍潮貨低至1元開心價換購、賞3倍積分；消費券多重賞、 高達100%回贈；以及3小時免費泊車優惠。

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責任編輯：李智美