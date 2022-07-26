【大行報告】 瑞信料平安好醫生收入短期受影響 降評級至「跑輸大市」

瑞信發表研究報告指，由於平安好醫生（01833）業務正進行「戰略2.0」轉型，估計仍需時完成轉型，短期料會打擊收入增長，今年收入料將按年錄得低雙位數下跌，故將其評級由「中性」降至「跑輸大市」，目標價由18.1元下調至18元，與現價計，仍有15.5%潛在跌幅。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

該行表示，平安好醫生上半年業務受疫情影響，尤其綫下業務在3至5月時，特別是實體考試業務影響大，即使平安好醫生今年全年整體盈利能力或有所改善，惟毛利率仍需時改善，尤其部分利潤率較高的業務，包括健康服務，目標在2024年收支平衡。該行將其2022至2024年收入預測分別下調17%、14%及14%；淨虧損預測則分別下調11%、14%及24%。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧