【疫市營商】電子產品使用時間急增　近視控制鏡片生意疫市升35%

▲ 眼鏡88集團的目標是減少店舖的總數量，惟增加大面積的店舖。（Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續至今，零售業復甦之路漫長。眼鏡88集團透露，現時生意恢復至疫前9成水平，惟消費單價出現下調趨勢。

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經濟情況不明朗，眼鏡88集團董事總經理鄭學玉表示，眼鏡雖然是必需品，但留意到市民購買的頻率放緩。「有些顧客以前追時尚，半年、一年換一副，但現時可能2至3年才買一副眼鏡。」而且，普羅大眾的消費金額亦回落，跌幅逾數百元左右；但高消費群眾則未見受影響。

減門市數量、增面積

鄭又指，疫情下集團關閉10多間分店，連同集團旗下另一品牌eGG，合共有80多間分店。他解釋，集團的門店「有開有關」，目標是減少店舖的總數量，惟增加大面積的店舖。「以往每間門市大概6、700呎，現時則希望逾1000呎左右，並集中在本地民生區。」一方面希望可藉此解決視光師不足的困難，另一方面亦冀門市可一次過提供更多服務。該集團亦會繼續調整店舖網絡，年內將續開設1至2間新店。

鄭學玉又透露，疫情下兒童使用電子產品的時間大幅增加，近視問題因而變得嚴重，故近視控制的產品需求明顯上升。此段期間的近視控制鏡片生意額每年錄1至2成升幅。

近視控制鏡片生意疫市升

作為供應商、來自日本的醫療科技的HOYA（豪雅鏡片），4年前與香港理工大學研發兒童近視控制鏡片，生意同樣疫市造好。香港豪雅鏡片及台灣豪雅光學董事總經理關國強透露，該款近視控制鏡片的銷售額在2020年錄得2成升幅，於2021年再增加35%。

該企原本主打較年長顧客的漸進鏡片，不過他認為，發展兒童近視控制鏡片後，除了擴展小童市場外，亦有助吸納其父母成為漸進鏡片的潛在客源。據該企估算，現時市佔率逾1成，收入比例亦佔15%。他希望可以在未來幾年增加曝光率，令更多人知道近視控制鏡片的技術及方案。

▲ 理陳國香港豪雅鏡片及台灣豪雅光學董事總經理關國強（右二）、眼鏡88集團董事總經理鄭學玉（左二）。

鄭學玉及關國強均認為，現時近視控制鏡片的市場仍有發展空間，有不少家長亦不認識這些技術，或因價錢而感卻步。現時一副使用近視控制鏡片的眼鏡索價超過3000元，不過陳坦言由於成本不斷上漲，明年或需要再加價5至10%。

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記者：葉泳珊