【巴黎奧運】奧組委公布2024巴黎奧運細節 門票最低僅售200元 最快年底開售

2024年巴黎奧運倒數兩周年，奧組委會於今天（26日）公布了巴黎奧運會和殘奧會細節，賽事的口號為Games Wide Open（奧運更開放），當中包含平等及開放等訊息，奧組委表示希望能令來自世界各地的客人感受到巴黎全新的氣息。

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根據推出初版賽程顯示，開幕禮翌日將會產生4面金牌，射擊的10米氣步槍混合團體賽更會是首個誕生金牌的項目，此外，霹靂舞亦會在2024年巴黎奧運會上首次亮相，並產生兩個獎牌。

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記者：鄭日棱