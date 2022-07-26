▲ 【電視廣播TVB】曾志偉持股內地公司「輕鬆到家」資金鏈斷裂、遭用戶上門追債 曾於新三板短暫掛牌

TVB電視廣播 （00511） 總經理曾志偉有份投資的內地家政平台輕鬆到家日前發出公告，指公司因資金鏈斷裂，整體負面訊息發酵嚴重打擊企業銷售及交付，自7月18日起暫停全部業務銷售、交付，恢復時間待定。

內媒報道，輕鬆到家的用戶成立「維權」群組，要求退款數百元至2萬多人民幣不等，但多名用戶申請退款，至今仍未收到，因此部份用戶前往公司抗議，高呼「必須還錢」。

曾志偉持股2%

報道又指，輕鬆到家拖欠34.4萬元租金，已逾期個多月。輕鬆到家獲得多家投資機構及投資者入股，合共投資約1.5億元人民幣。輕鬆到家負責人為持股35.27%的李偉，目前已被限制消費，而曾志偉則持股2%。

輕鬆到家創立於2014年，曾在2017年11月於新三板短暫掛牌，當時被認定為高新技術企業，但不足兩年，輕鬆到家便在2019年4月發布停牌公告。

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