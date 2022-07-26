▲ 【大灣區】歐冠昇料大灣區可持續金融規模2030年可達4500億美元

港交所 （00388） 今舉行大灣區資本市場論壇，行政總裁歐冠昇致辭時指，大灣區是中國最具活力的地區之一，在國融金融、專業服務以至科技創新、航空等領域都有龐大發展潛力，港交所會尋求與內地合作伙伴緊密合作，特別提及可持續發展是大灣區必須關注的大趨勢，料2030年時規模可達4500億美元。

深交所總經理沙雁也指，未來會與港交所共同推動不同層次、領域合作，建立覆蓋廣泛的跨境資本聯通體系，促進中國資本市場提高雙向開放，探索制度及規則互認、提升投資者服務及雙向路演機制成效、加強跨境監管。

港交所高級副總裁暨中國區上市發行服務部主管韓穎姣在同一論壇表示，為確保香港上市機制能夠滿足發行人投資者的需求，港交所今年將加快完善上市制度，包括正在研究為一些尚在產品商業化初始階段的大型高科技公司拓寬上市門檻，支持其集資需求。

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