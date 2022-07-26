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【異動股】 大戶倉位再有異動 逾14%股份存入中央結算系統可即沽 商湯股價一度插近9%

股樓投資 17:25 2022/07/26

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根據中央結算系統（CCASS）持股紀錄查詢顯示，商湯（00020）上周五（22日）新增逾14%股份轉入CCASS，意味再多一批股份可隨時於場內沽出，而股份數目與集團的第二大股東、孫正義旗下投資旗艦軟銀的47.31億股商湯持股量一致，因此市場料今次轉倉為軟銀持股。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

消息拖累下，股價今早（26日）低開3.8%後，跌幅隨即擴大，低見2.19元，最多跌8.8%，收報2.27元，跌5.4%，成交額2.8億元。值得留意的是，自商湯部分上市限售股份6月30日解禁後，股價即跳水暴跌，一舉跌穿3.85元招股價，不足一個月已累跌61.4%。

【大行報告】 澳門賭場再停業5日 大行料賭業第四季始見復甦【見下頁

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記者：郭秀慧

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商湯－W（00020） 港股 孫正義 異動股

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