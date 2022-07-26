  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】普徠仕：新興市場債券利差吸引　具買入機會

股市 17:22 2022/07/26

分享：

分享：

普徠仕：新興市場債券利差吸引　具買入機會

普徠仕表示，雖然市場仍然存在不確定性，但相信聯儲局加息周期的終點在望。在利率回落之前，預計利率的波動性會減弱，這是新興市場債券復甦的前奏。此外，更多潛在主權違約看來已經被定價，不太可能引致額外損失。

該行指，新興市場債務歷來在大幅下降之後，都會出現強勁反彈。新興市場主權國家，當中任何可能在未來12到24個月內面臨永久資本減值的，都獲識別並定價。相對於歷史水平，目前新興市場債務利差非常誘人，提供有力的買入機會。

普徠仕又指，認為目前新興市場債務的收益率能夠公平反映出投資者可以獲得的收益。估值似乎大致到位，意味著下行風險可能會得到控制。

投資方面，該行指，投資者可考慮避開陷入困境的主權國家及優質債券，可選擇收益率高於7%的優質B級和BB級，來自不太容易被捲入地區爭議國家的債券，因其違約風險非常低。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

相關文章：

【大行看法】普徠仕：美CPI年底或接近6%　經濟增長放緩時增長股表現造好

【全球通脹】普徠仕：通脹是目前全球最主要的危機　若中國放寬出口或有助緩和通脹壓力

【美國加息】保德信：聯儲局本周議息有3大關注點　7月加息後聯邦基金利率已符合長期中性利率預期

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：袁諾曦

 

新興市場 債券 美國聯儲局

上一篇文章

財經台今日精選（2022年7月26日）

下一篇文章

期指止跌回升 上破咩位買入最值博？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價全日升半成重返「紅底」
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價全日升半成重返「紅底」
【港股市況】恒生指數全日升342點　阿里巴巴升近5%、港交所跟升逾3%　內房物管股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升342點　阿里巴巴升近5%、港交所跟升逾3%　內房物管股造好（不斷更新）
【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【美股期貨】道指期貨跌105點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌105點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款