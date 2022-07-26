【業績｜零售股】歐舒丹上季銷售額按年增23%　美洲地區增長最勁、大升77%

▲ 歐舒丹上季銷售額按年增23% 美洲地區增長最勁、大升77%

L’Occitane歐舒丹 （00973） 截至今年6月底止首財季，銷售額4.16億歐元，按年升23.4%，按固定滙率計則升15.8%，同店銷售升2.3%。若不計及新收購品牌Sol de Janeiro及Grown Alchemist、已撤出的俄羅斯市場及不將美國附屬公司綜合入賬，銷售額按年增長5.1%。

以地區劃分，期內美洲的銷售增長最勁，按年增長77%至1.3億歐元，按固定匯率計則升55.5%，同店銷售升12.6%。歐洲、中東及非洲的銷售升11.8%，按固定匯率計則升10.3%，至1.1億歐元，同店銷售亦升5.9%。

亞太區大部分市場錄雙位數增長

至於亞太區，同店銷售跌3.3%，但銷售額錄6.2%的增長，按固定匯率計有1.2%的增長，至1.7億歐元。歐舒丹指，區內大部分市場均實現雙位數增長，主要由香港、澳洲及馬來西亞所帶動，但大部分增長被中國業務跌幅所抵銷，因內地封控措施令中國業務受到嚴重影響。不過，內地於6月放寬限制措施，銷售額強勁反彈，達雙位數增長。

按品牌劃分，按固定匯率計算，核心品牌L’OCCITANE en Provence期內銷售額按年升5.9%至2.9億歐元，佔總銷售近7成。ELEMIS銷售額升9.8%至約4030萬歐元。而新入賬的Sol de Janeiro銷售錄4080萬歐元，較去年同期相比，按本地貨幣計算增長超過60%。

集團於6月在俄羅斯撤資，涉110間分店。截至6月底止，集團共有共1,375間零售店，上半年淨關115間。

歐舒丹全日收報26元，微跌0.8%。

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記者：宋佩恩