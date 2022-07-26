【外匯基金】余偉文料外匯基金上半年業績將現顯著虧損

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，預期外匯基金今年上半年的業績將出現顯著的虧損，指踏入第二季有一系列因素和事態發展不尋常地同時惡化，建構「完美風暴」，包括：持續的地緣政治緊張局勢擾亂了能源和基本糧食供應；多個主要地區的通貨膨脹達到40年高位導致通脹憂慮加劇；央行緊縮政策的立場強硬；經濟衰退的憂慮浮現打擊投資者情緒；及內地因管控新冠病毒而實施封鎖措施。

他指，面對市場不確定性大幅增加，投資者紛紛大舉拋售手上資產，令股票、債券和外匯價格於第二季同時下跌，跌幅比首季度更甚。以標準普爾500指數為例，第一季錄得4.9%跌幅，第二季更下挫16.4%。上半年多個資產類別的價格均同時錄得雙位數跌幅，情況罕見。

股債及其他資產價格齊跌 短期削弱外匯基金資產之間互補長短作用

他表示，由於今年上半年出現極罕見市況，股債以至其他資產類別的價格同時下跌，短期削弱了外匯基金不同資產之間互補長短的作用。然而外匯基金的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出的防禦性部署，以及作出增加現金和浮動利率債券、調整非美元資產比例、持有抵禦通脹的投資產品等「戰略性調整」，有助將「完美風暴」的傷害減低。而金管局自2008年逐步將投資擴展至其他新資產類別，包括人民幣資產及「長期增長組合」的另類投資等，這些投資於上半年的表現相對其他資產較好。

他認為現談論風暴結束與否言之尚早，但較肯定是，較高的利率能增加債券組合的利息收入，抵消部分債券價格下跌所造成的損失。不過，下半年投資環境仍然充滿挑戰，通脹高企、央行緊縮政策、地緣政治緊張以及經濟衰退憂慮等因素，將續纏擾着金融市場。他指，市場的不確定性已導致投資公司和分析師對各種資產價格的預測出現很大差異，使投資決策更具挑戰性，故此下半年的投資環境仍十分困難。

他強調，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，不會因短期投資損益的波動，進行短期投機或「追逐市場」，增加風險及交易成本，偏離外匯基金的長線投資目標。

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編輯：胡學能