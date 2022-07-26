【非法開採】Apple、Google等科企涉購入非法金屬　破壞亞馬遜熱帶雨林

黃金與銅等稀有資源金屬，都是電子產品製造過程中的基礎，以智能手機為例，每部都包含金、銀、鉑金、鈀等稀有金屬。目前即使巴西政府明文規定禁止在土著土地上開採自然資源，仍有不少針對這些稀有金屬，進行非法開採的公司。據巴西媒體《Repórter Brasil》日前揭發，多間大型科企包括Google、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等，更曾經向非法開採稀有金屬的煉油廠「入貨」。

報道指，Google、Apple、Microsoft、Amazon均會購入來自亞馬遜熱帶雨林的非法金屬。包括應用在Apple與Microsoft的智能手機與電腦等產品，以及Google與Amazon的自家伺服器之中。

該4間科企在2020年至2021年間，分別從兩間煉油廠Chimet及Marsam購入非法金屬。巴西聯邦警察亦正調查兩間煉油廠，於巴西土著的土地上進行非法自然資源開採，以及破壞當地環境。

報道又提到，儘管巴西調查機構有證據指證上述兩間煉油廠涉及非法開採，可是兩間煉油廠已獲得倫敦金銀市場場協會（London bullion market，LBMA）及責任礦產倡議組織（RMI）認證，「適合在美國和歐洲銷售」。

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Apple：已不再向煉油廠Marsam購買 華府拒絕回應

《Repórter Brasil》同時有向Apple、Google、Microsoft，以及Amazon查詢回應，目前僅有Apple回應了這項問題，稱已不再向煉油廠Marsam購買黃金，惟未有提及另一煉油廠Chimet。Apple進一步指出，該公司對於合作夥伴的標準相當高，並一直有尋找可持續配合的供應商；美國政府則拒絕評論該項說法。

倫敦金銀市場場協會表示，得悉巴西政府正在進行相關調查，該協會也正審查這些礦業公司的認證。

責任編輯：張寶燕

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