▲ 【歐元走勢】施羅德：天然氣供應不明朗困擾歐洲經濟 料歐元續受壓

歐元兌美元於1算左右徘徊，施羅德投資固定收益投資組合經理Robbie Boukhoufane認為，雖然貨幣市場已消化歐洲經濟增長前景悲觀的消息，但天然氣供應仍是困擾經濟前景的一大問題，歐洲能否有足夠天然氣儲備過冬，仍將取決於俄羅斯總統普京手握的籌碼，令歐元受壓。

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Boukhoufane稱，自俄烏危機爆發以來，歐洲無論從地域還是經濟角度都處於重災區，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度，與世界其他地方形成強烈對比，尤其是德國，而能源價格上漲為家庭及工業帶來沉重負擔，繼而出現經濟增長悲觀的情景。由於現時大有可能實施天然氣配給，相信歐洲經濟增長疲弱的環境仍有可能進一步惡化；倘若情況屬實，經濟增長前景便更暗淡了。

投資者看中美元的避險特性

他指，從另一個角度看，美元於2022年整體表現強勁，當中美元貿易加權指數更錄得近10%升幅，因就主要大宗商品（特別是天然氣）而言，美國是相對較能自給自足的經濟體系。目前能源及食品通脹加劇正在為全球增長構成威脅，現有愈來愈多跡象顯示，不少經濟體系已在央行收緊政策後出現需求受損的情況，故在這種環境下，投資者看中了美元的避險特性，並開始囤積該貨幣。

聯儲局對於即將公佈的通脹及就業數據將作何反應，將是密切注視的焦點。隨著經濟數據轉弱及通脹降溫，任何預示美國央行緊縮政策見頂的訊號都有助紓緩美元的上行壓力，但目前仍然言之過早。

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編輯：陳韻妍