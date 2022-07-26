  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關

股樓投資 17:19 2022/07/26

分享：

分享：

中概股除牌風險未明朗，陸續有中概股以雙重主要上市模式，避過美國日後迫令退市的危機。目前在港第二上市的阿里巴巴（09988）宣布，董事會已授權公司管理層申請在香港主要上市，料今年底前生效。相關主要上市流程完成後，阿里將成為以美國存託股份於紐約證交所，以及以普通股於聯交所雙重主要上市的公司。阿里於美國掛牌的存託股及在香港上市的普通股可以互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有阿里股份。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

阿里股價即重上100元關口，一度升6.5%，高見106.1元，收報104.4元，升4.8%，成交額65.1億。

阿里公告指，自2019年11月在港第二上市以來，在港的公眾流通量顯著增加，截至今年6月底止6個月，公司股份於香港市場的日均交易量約7億美元，於美國市場的日均交易量約32億美元。鑑於阿里在大中華區擁有大量業務運營，預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +8
    +7

阿里巴巴董事會主席張勇指，這個決定的目的是希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是中國和亞太其他地區的阿里巴巴數位生態參與者，能共享阿里巴巴的成長和未來。

 

開啟hket App，閱讀全文
個股分析 港股 第二上市 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 目標價 阿里巴巴

上一篇文章

【MIRROR演唱會】（圖輯）MIRROR首個紅館演唱會周一晚正式開鑼 12子吊威吔登陸舞台 精彩場面逐一回顧

下一篇文章

【彈性上班】鴻福堂8月起試行混合辦公模式 辦公室員工享每周一天WFH 暑假可帶同子女及寵物上班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【青姐話】靜市何時了 指數落多少？
【青姐話】靜市何時了 指數落多少？
【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單
【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【石油帝國】沙特擬斥資7.85萬億建全球最巨型大廈 長度達120公里最高處接近500米 落成後可居住500萬人
【石油帝國】沙特擬斥資7.85萬億建全球最巨型大廈 長度達120公里最高處接近500米 落成後可居住500萬人
【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價
【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款