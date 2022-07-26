【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關

中概股除牌風險未明朗，陸續有中概股以雙重主要上市模式，避過美國日後迫令退市的危機。目前在港第二上市的阿里巴巴（09988）宣布，董事會已授權公司管理層申請在香港主要上市，料今年底前生效。相關主要上市流程完成後，阿里將成為以美國存託股份於紐約證交所，以及以普通股於聯交所雙重主要上市的公司。阿里於美國掛牌的存託股及在香港上市的普通股可以互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有阿里股份。

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阿里股價即重上100元關口，一度升6.5%，高見106.1元，收報104.4元，升4.8%，成交額65.1億。

阿里公告指，自2019年11月在港第二上市以來，在港的公眾流通量顯著增加，截至今年6月底止6個月，公司股份於香港市場的日均交易量約7億美元，於美國市場的日均交易量約32億美元。鑑於阿里在大中華區擁有大量業務運營，預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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阿里巴巴董事會主席張勇指，這個決定的目的是希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是中國和亞太其他地區的阿里巴巴數位生態參與者，能共享阿里巴巴的成長和未來。