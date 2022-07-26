通脹重創鄉村地區 美國人寧願搬返市區住

美國上月通脹按年升9.1%，不論居住在市區或鄉村都面對沉重生活壓力。美國有專家研究通脹對鄉村地區居民的影響，發現他們今年的生活開支急增近1成，不少鄉村居民因燃料開支等問題寧願搬返市區居住。

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艾奧瓦州立大學教授彼得斯（Dave Peters）正進行一項研究，了解通脹對美國鄉村地區居民的影響。他發現僅於今年，鄉村美國人的支出已飆升9.2%，而收入卻僅升2.6%，遠遠追不上通脹。

彼得斯指出燃料價格上升是主因，尤其對於農業社區及農民來説，他們非常憂慮汽油和柴油價格的升幅。

雖然通脹問題同時影響美國所有地區，但彼得斯表示鄉村地區受通脹最大打擊的主因為交通。他表示鄉村居民要長途駕駛前往工作、上學及購買日用品，難以靠公共交通工具出行，油價飆升自然令他們的開支大增。

彼得斯的研究發現，鄉村家庭每年的油費支出較兩年前增加2,500美元（約1.95萬港元）。與此同時，醫療保險、獸醫診費和暖氣費開支也正飆升。

他更提到大多數鄉村家庭都必須購買罐裝液化天然氣或丙烷氣罐，但這些燃料的成本也上升，他預計農村家庭的開支而增加約1,000美元（約7,800港元）。

鄉村居民也希望在市區工作並獲得市區薪金水平，但因油費太貴卻步。彼得斯表示上述種類種因素促使部分鄉村居民考慮搬返或近市區居住，如市郊或距離市中心僅45分鐘車程的小社區。

他憂慮民眾返回城市的趨勢，或會加速美國中西部及大平原部分地區鄉村人口減少的情況。

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彼得斯也警告如通脹持續，或引發鄉村地區的經濟危機。他指人們已開始動用積蓄來應付物價飆升，隨後將要動用自由支配的收入來購買必需品，甚至可能出現信用卡欠債。

他最擔心部分鄉村居民會因住宅樓價上升，而動用住宅的房屋淨值信貸額度來借貸。他警告一旦樓價回落，屆時如果樓價不足以償還按揭貸款額，可能會引發經濟危機。

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責任編輯：鄭錦玲