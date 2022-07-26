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【日本旅遊】東瀛遊禤國全：大阪旅行團反應較預期好、「香港人已經等得太耐」　惟旅遊業仍面對兩大困難

股市 16:47 2022/07/26

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東瀛遊禤國全：大阪旅行團反應較預期好、「香港人已經等得太耐」　惟旅遊業仍面對兩大困難

日本自6月恢復外國旅行團入境後，東瀛遊 （06882） 陸續推出多個日本旅行團，首個大阪旅行團亦將於7月28日出發。東瀛遊執行董事禤國全指，繼首個日本旅行團6月22日出發後，公司積極開拓更多日本地區的旅遊路線，而大阪8天之旅反應比預期好，團隊人數達到20人。他指，相信香港人已經等得太耐，餓左成兩年幾未去過旅行，實在唔知等到幾時。」

東瀛遊首個大阪旅行團將於7月28日出發，一行20人。8天行程到訪大阪、和歌山、四國、 德島、高松、岡山任食放題白桃、京都、心齋橋購物、享用5晚溫泉酒店。團費盛惠21099元。

禤國全透露，直至目前，日本旅行團由6月22日首團出發後， 1個多月的報名人數已接近200人，成行旅團亦已超過10多團。雖然旅遊人數超出預期，但事實上，距離旅遊復甦仍然是漫漫長路。最近港府有意放寬入境檢疫限制，終於令旅遊業見到一點曙光。

他又指，現時旅遊業最大困難，一來是7天檢疫酒店時間以及額外成本，二來即使有客人願出外旅遊，檢疫酒店房間供不應求，希望儘快聽到政府公布的好消息。

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港股 東瀛遊（06882）

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