【高息股】太古地產首於東京涉谷 開設居舍酒店 預計2027年落成

太古地產(01972)宣布，旗下太古酒店「居舍系列」品牌將於中國以外開設首家高尚酒店。酒店將落戶日本東京都澀谷區，預計於2027年財政年度竣工。名稱將於隨後公布。太古地產形容，首次參與東京項目為公司發展其酒店管理營運模式的重要一步。太古地產全日收報18.86元，上升1%。

葉氏化工逾26億元 出售溶劑業務51%股權 詳情請看【下一頁】

新酒店將座落於由日本大型企業東急集團 及 L Catterton Real Estate 共同發展的高級綜合發展項目內。該綜合發展項目位於涉谷東急百貨旗艦店舊址，毗鄰松濤區，以及涉谷高端購物區。該發展項目為「澀谷上西區開發計劃」的組成部分，總地面積為117,000平方米，將打造成為集奢華高端零售、當代奢華酒店、豪華公寓式住宅及藝術文化體驗於一身的綜合項目。太古地產表示，會繼續尋找合適機遇，在區內發展「居舍系列」及東隅酒店品牌。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單 詳情請看【下一頁】

目前太古地產旗下的「居舍系列」酒店，還包括北京瑜舍、香港奕居(Upper House) 、成都博舍及上海鏞舍。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】.

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機