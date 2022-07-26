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【高息股】太古地產首於東京涉谷 開設居舍酒店 預計2027年落成

股樓投資 17:51 2022/07/26

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太古地產(01972)宣布，旗下太古酒店「居舍系列」品牌將於中國以外開設首家高尚酒店。酒店將落戶日本東京都澀谷區，預計於2027年財政年度竣工。名稱將於隨後公布。太古地產形容，首次參與東京項目為公司發展其酒店管理營運模式的重要一步。太古地產全日收報18.86元，上升1%。

葉氏化工逾26億元 出售溶劑業務51%股權  詳情請看【下一頁

新酒店將座落於由日本大型企業東急集團 及 L Catterton Real Estate 共同發展的高級綜合發展項目內。該綜合發展項目位於涉谷東急百貨旗艦店舊址，毗鄰松濤區，以及涉谷高端購物區。該發展項目為「澀谷上西區開發計劃」的組成部分，總地面積為117,000平方米，將打造成為集奢華高端零售、當代奢華酒店、豪華公寓式住宅及藝術文化體驗於一身的綜合項目。太古地產表示，會繼續尋找合適機遇，在區內發展「居舍系列」及東隅酒店品牌。

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【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單  詳情請看【下一頁

目前太古地產旗下的「居舍系列」酒店，還包括北京瑜舍、香港奕居(Upper House) 、成都博舍及上海鏞舍。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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