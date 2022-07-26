  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

買家代繳過百萬辣稅　天晉三房「筍盤」年半蝕270萬

股樓投資 17:26 2022/07/26

分享：

分享：

美國聯儲局即將加息，部分業主睇淡後市，不惜蝕讓沽貨，其中將軍澳天晉一個三房單位以1,450萬元易手，現蝕約270萬元離場。要留意的是，由於賣家持貨僅約一年半，理應支付樓價10%、即145萬元的額外印花稅（SSD），但相關費用由買家支付。 

美聯物業梁偉德表示，天晉1期8座中層B室，實用面積870平方呎，三房一套連工人套間隔，內櫳新淨企理，由於屬屋苑「筍盤」，所以買家願意代替業主支付樓價10%之額外印花稅（SSD）承接，成交價1,450萬元，實用呎價約16,667元。 

資料顯示，原業主登記姓名為普通話拼音，相信是新香港人，而該新香港人於去年2月以1,720萬元購入上址，持貨約一年半，現帳面蝕約270萬元離場。代理透露，原業主購入單位後一直作收租，現因看淡後市沽貨。 

【有相睇】半年4度減價 累減68萬 市區兩房公屋250萬有交易【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

延伸閱讀【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 天晉 樓價 額外印花稅 將軍澳 美聯物業

上一篇文章

【大行報告】 瑞信料平安好醫生收入短期受影響 降評級至「跑輸大市」

下一篇文章

【異動股】 大戶倉位再有異動 逾14%股份存入中央結算系統可即沽 商湯股價一度插近9%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【青姐話】靜市何時了 指數落多少？
【青姐話】靜市何時了 指數落多少？
【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單
【下半年部署】法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【石油帝國】沙特擬斥資7.85萬億建全球最巨型大廈 長度達120公里最高處接近500米 落成後可居住500萬人
【石油帝國】沙特擬斥資7.85萬億建全球最巨型大廈 長度達120公里最高處接近500米 落成後可居住500萬人
【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價
【樓市現象】龍蟠苑「6字頭」放盤多月無人問津 業主減價逾19%至「4字頭」才成功出貨 創同類近4年新低價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款