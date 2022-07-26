買家代繳過百萬辣稅　天晉三房「筍盤」年半蝕270萬

美國聯儲局即將加息，部分業主睇淡後市，不惜蝕讓沽貨，其中將軍澳天晉一個三房單位以1,450萬元易手，現蝕約270萬元離場。要留意的是，由於賣家持貨僅約一年半，理應支付樓價10%、即145萬元的額外印花稅（SSD），但相關費用由買家支付。

美聯物業梁偉德表示，天晉1期8座中層B室，實用面積870平方呎，三房一套連工人套間隔，內櫳新淨企理，由於屬屋苑「筍盤」，所以買家願意代替業主支付樓價10%之額外印花稅（SSD）承接，成交價1,450萬元，實用呎價約16,667元。

資料顯示，原業主登記姓名為普通話拼音，相信是新香港人，而該新香港人於去年2月以1,720萬元購入上址，持貨約一年半，現帳面蝕約270萬元離場。代理透露，原業主購入單位後一直作收租，現因看淡後市沽貨。

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