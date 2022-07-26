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美紅州最後墮胎診所眾籌逾780萬 一河之隔跨州重開

環球社會熱點 17:28 2022/07/26

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美國上月底推翻女性墮胎權，不少保守州份的墮胎政所被迫關閉。美國北達科他州最後一間提供墮胎服務診所眾籌獲逾100萬美元（約780萬港元），將在鄰近﹑一河之隔的明尼蘇達州重開。據報診所新地址近距離舊址15分鐘路程，診所創辦人表示很高興將來能繼續為北達科他州婦女提供墮胎服務。

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Fargo’s Red River Women’s Clinic（RRWC）為北達科他州（North Dakota）最後一間仍然營運的提供墮胎服務診所，其支持者早前發起眾籌，最後成功籌得逾100萬美元。診所將利用款項搬遷至鄰近的明尼蘇達州（Minnesota），新址距離舊診所僅15分鐘路程。

現年50歲的診所創辦人克羅梅納克（Tammi Kromenaker）表示，診所已服務當地居民24年，社區展現出來的支持令她深受感動。她同時表示，對未來能繼續為當地婦女提供墮胎服務感到高興，並對高院推翻韋德案裁決感到傷心。

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克羅梅納克指，診所已被身處保守州份的女性視為罕見綠洲，形容診所已經成為一種對女性展現支持的象徵。她指更曾有患者形容，感到北達科他州十分厭惡女性，所以當地不會有相關診所。

自美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）中的女性墮胎合法化裁決後， 13個州份隨即頒布禁止墮胎法令。北達科他州是其中之一，當地禁令將於周四（28日）生效，屆時只允許強姦、亂倫及危及母親性命的墮胎手術。當地自1992年起，一直由共和黨籍人士擔任州長。

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責任編輯：李俊儀

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