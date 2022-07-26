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【好想去日本】後疫情香港首個大阪旅行團一行20人本周出發　屬暫時最多旅客之旅行團

商業 16:26 2022/07/26

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東瀛遊表示，日本首個旅行團出發後，1個月內報名人數已接近200人。（法新社圖片）

日本一直是港人的熱門旅遊地點，日本旅行團恢復後一直備受關注。香港後疫期間首個大阪旅行團將會於周四出發，一行20人，是暫時全港最多旅客出發往日本的旅行團。

【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨

日本開放香港旅行團入境後，首個大阪和歌山、四國、德島旅行團將於7月28日由EGL 東瀛遊帶隊出發，行程一共８天，團費21,099元。東瀛遊執行董事禤國全表示，旅行團報名反應比預期好，人數達到20人。他相信港人已經等得太久，「餓」了超過兩年未曾旅遊，加上首團迴響正面，刺激港人遊日意慾。

禤國全續指，日本旅行團由6月22日首團出發後，至今逾1個月，報名人數已接近200人，成行的旅行團亦超過10個。旅客人數超出預期。不過，距離旅遊復甦仍然是漫漫長路。他補充，最近港府有意放寬入境檢疫限制，令業界見到一點曙光；但現時最大困難，一來是7天檢疫酒店時間以及額外成本，二來即使有客人願出外旅遊，檢疫酒店房間亦供不應求。

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【香港營商信心】渣打中小企領先營商指數第三季大幅反彈至47.1　中小企有成本壓力盼通關

責任編輯：葉泳珊

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