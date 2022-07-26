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【香港經濟】專家料本港第2季GDP負增長1.6% 連續兩季收縮

16:22 2022/07/26

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政府於下周一公布本港GDP預估數字。

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政府將於下周一（8月1日）公布本地第2季生產總值預估數字，8月12日正式公布GDP數據，受第5波疫情重創消費及經濟，疊加內地爆疫等夾擊，市料本港繼首季GDP收縮4%後，渣打香港 （02888） 料第2季再下跌0.5%，星展料跌0.6%，上商的專家更悲觀，估計第2季本港GDP再陷負增長1.6%，連續兩季萎縮。至於對本港今年全年GDP預測，渣打預期僅升0.2%，上商相信可錄得1.2%升幅，星展更預期全年經濟增長1.7%。

財政司司長陳茂波接受本地媒體訪問時放風，料於8月中再調低本港經濟增長預測，將是3個月內兩度下調。政府於5月13日公布首季本港經濟收縮4%時，已下調全年GDP預測，從原本升2%到3.5%，大幅調低至僅升1%至2%。不過，他維持今年整體通脹率升2.1%、基本通脹升2%的預測，而今年上半年CPI升1.6%，較去年末季的1.2%已明顯攀升。

星展香港經濟師謝家㬢預期，第2季GDP按年跌0.6%；今年全年增長1.7%。

陳茂波：料本港GDP預測將再下調【下一頁

上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，料本港第2季GDP萎縮1.6%，第3季回升2.5%，第4季更顯著抽升7.4%。至於對全年GDP預測，料今年升1.2%，明年再升2%，2024年更明顯復甦升3.1%。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆預期第2季GDP下跌0.5%；今年全年只升0.2%。

此外，對通脹預測，上商的林俊泓估計第3季升1.4%，末季縮窄至只升1%；今明兩年CPI分別錄得1.3%及1.7%升幅。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，料下半年香港經濟將出現改善，但受上半年表現拖累，全年本地生產總值增幅料只能達到1%至2%的低單位數水平。

相關文章：【香港經濟】陳茂波：下年經濟復甦步伐及力度具挑戰　籲市民審慎置業或投資

【香港經濟】6月通脹加速至1.8%、去年底以來最勁　受能源、衣履及食品帶動

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

通脹 GDP 香港 宏觀分析

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