【美國經濟】末日博士魯賓尼：美經濟溫和衰退屬痴心妄想　衰退恐比70年代、08年嚴重

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表⽰，利率上升和沈重債務負擔令美國面臨嚴重衰退，那些預計經濟溫和衰退的⼈ 「純屬痴心妄想」。

魯賓尼稱，現在的情況與1970年代不同，當時儘管經濟滯脹，但負債率處於低位。⽽⾃2008年⾦融危機以來，美國的債務激增，緊隨其後的是信貸危機和需求衝擊導致的低通脹或通縮。

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魯賓尼預計，受到滯脹和嚴重債務危機的兩⾯夾擊，是次的衰退可能會⽐70年代和全球⾦融危機後更糟糕。

魯賓尼指，美國這一次遭遇的是滯脹環境下，總供給負⾯衝擊和處於歷史⾼位的負債比。他認為，在過去的兩次衰退中，美國實施⼤規模的貨幣和財政寬鬆政策。但這次，由於美國正在收緊政策，經濟正步⼊衰退。政府沒有動用更多財政的空間。

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責任編輯：黃苑筠