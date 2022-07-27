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【金融反貪】光大控股前CEO陳爽涉嚴重違法接受中紀委調查　原列入香港授勳名單、港府急除名

股市 12:02 2022/07/27

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【光大控股】光大控股原行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法接受監察調查　曾任多個香港公職

中紀委公布，按駐光大集團紀檢監察組、安徽省紀委監委消息，中國光大控股 （00165） 原黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴重違法，目前正接受監察調查。陳爽2001年2月調入中國光大集團工作，2019年9月離任，辭職前同時是中國光大集團黨委委員、執行董事、副總經理。

陳爽2020年創立紳灣資本，專注於私募股權和信貸投資，股東包括紅杉資本中國和IDG資本。

陳爽曾任多項香港公職　原先將獲頒「銅紫荊星章」

陳爽曾任多個香港公職，包括金管局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建及市場發展委員會委員、貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員、香港華菁會主席、香港中國金融協會永遠名譽主席、香港飛機租賃航空融資協會創會主席、團結香港基金參事等。

陳爽受查消息公開後，港府今日最初公布890人授勳名單，陳爽照樣名列「銅紫荊星章」，但其後港府更新名單，將陳爽除名，令授勳人數減至889人。

財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目表示，授勳視乎相關人士對香港貢獻，同時考慮對方在個別範疇或專業與香港發展的聯繫，港府一直按現有機制檢視和決定合適人選。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中石化

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編輯：胡學能

港股 中國光大控股（00165）
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