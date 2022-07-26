▲ 【長和系】長江生命科技：入股早期癌症檢測開發商可擴闊業務範疇 液體活檢市場可達260億美元

長江生命科技 （00775） 周一宣布夥長和 （00001） 入股早期癌症檢測商Pharus，各自出資550萬美元，分別取得Pharus 18.33%股權。長江生命科技副總裁及行政總監余英才稱，Pharus目前研發癌症相關的液體活檢（liquid biopsy），可與集團研發中的癌症疫苗業務互補，並擴闊業務範疇。

余英才又指，入股Pharus是看中全球液體活檢市場規模預計由2021年的80億美元，擴大至2030年的260億美元，而當中近40%來自銷售測試套裝和消耗品以及測試服務。他表示，長和系因應增長前景，所以都有興趣投資該公司，長江生命科技會主導共同管理，長和的角色更多是財政投資。

余英才指，目前難料產品從臨床測試至推出市場所需的時間，但指Pharus 目前研發的「OncoSweep MCED」屬醫療設備，審批較藥物研發更精簡，所需時間較短。

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明介紹，Pharus目前優先研發的「OncoSweep MCED」，以收集血液的小分子核糖核酸（microRNA）標記作檢測基準，較其他檢測研發商所側重的ctDNA、CTC，microRNA結構更穩定，在人體體液存量也較多，期望可藉此發展成方便用戶定期檢測的產品。

公司昨日指OncoSweep 屬多癌早期檢測產品，杜健明指，目前市面上已有部分單癌檢測產品發售，定價在2000至3000港元左右，未來產品推出市場時會考慮同類商品定價。

長江生命科技周一收市後公布交易，今日股價全日跌4.8%，收報0.8元，成交2930萬元。

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記者：麥德銘