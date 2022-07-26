  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長江生命科技：入股早期癌症檢測開發商可擴闊業務範疇　液體活檢市場可達260億美元

股市 16:13 2022/07/26

分享：

分享：

【長和系】長江生命科技：入股早期癌症檢測開發商可擴闊業務範疇　液體活檢市場可達260億美元

長江生命科技 （00775） 周一宣布夥長和 （00001） 入股早期癌症檢測商Pharus，各自出資550萬美元，分別取得Pharus 18.33%股權。長江生命科技副總裁及行政總監余英才稱，Pharus目前研發癌症相關的液體活檢（liquid biopsy），可與集團研發中的癌症疫苗業務互補，並擴闊業務範疇。

余英才又指，入股Pharus是看中全球液體活檢市場規模預計由2021年的80億美元，擴大至2030年的260億美元，而當中近40%來自銷售測試套裝和消耗品以及測試服務。他表示，長和系因應增長前景，所以都有興趣投資該公司，長江生命科技會主導共同管理，長和的角色更多是財政投資。

余英才指，目前難料產品從臨床測試至推出市場所需的時間，但指Pharus 目前研發的「OncoSweep MCED」屬醫療設備，審批較藥物研發更精簡，所需時間較短。

長江生科夥長和投資Pharus，交易詳情可見【下一頁】

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明介紹，Pharus目前優先研發的「OncoSweep MCED」，以收集血液的小分子核糖核酸（microRNA）標記作檢測基準，較其他檢測研發商所側重的ctDNA、CTC，microRNA結構更穩定，在人體體液存量也較多，期望可藉此發展成方便用戶定期檢測的產品。

公司昨日指OncoSweep 屬多癌早期檢測產品，杜健明指，目前市面上已有部分單癌檢測產品發售，定價在2000至3000港元左右，未來產品推出市場時會考慮同類商品定價。

長江生命科技周一收市後公布交易，今日股價全日跌4.8%，收報0.8元，成交2930萬元。

相關文章：

【長和系業績】長江生命科技全年多賺三成　派末期息0.01元

【長和系業績】長江生命科技半年多賺15%不派息　續加快黑色素瘤疫苗研發步伐

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

記者：麥德銘

港股 長江生命科技（00775） 長和（00001） 癌症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【Binance】幣安行政總裁趙長鵬在港入稟起訴《彭博商業週刊》出版商誹謗
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價全日升半成重返「紅底」
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價全日升半成重返「紅底」
【美股期貨】道指期貨跌120點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌120點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升342點　阿里巴巴升近5%、港交所跟升逾3%　內房物管股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數全日升342點　阿里巴巴升近5%、港交所跟升逾3%　內房物管股造好（不斷更新）
【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款