【彈性上班】鴻福堂8月起試行混合辦公模式 辦公室員工享每周一天WFH 暑假可帶同子女及寵物上班

鴻福堂集團（01446）宣佈將於8月起試行混合辦公模式，辦公室員工每周有一天可在家工作（Work From Home）。鴻福堂會同時加強彈性上班安排及推出更多家庭友善措施，全面提升員工於職場的幸福感及對公司的歸屬感。鴻福堂指此舉是為響應疫情後的工作新常態，不僅為員工提供更具彈性的工作模式，同時增加企業於人力市場上的競爭力，有助挽留及吸引人才。集團將會適時檢討成效及優化安排。

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至於集團其他現行的家庭友善措施，亦會加強和繼續實施，包括：辦公室員工逢星期五會繼續享有「輕鬆星期五」，即是可以提早一小時下班；現有的彈性上班安排會擴闊可選時段，讓員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班，從而有更多時間陪伴家人或進修。

同時，鴻福堂致力打造一個家庭友善的工作環境，會新增多項貼心安排，包括「返工放暑假」——今個8月會讓員工自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女，更會在特定日子舉辦手工藝工作坊，創造難忘的親子回憶。此外，集團將增設「人寵同樂日」，讓辦公室員工攜同家中的毛孩一起上班，促進人寵共融。

營運部的Janet表示：「我和女兒參加過公司以往舉辦的『返工放暑假』體驗日，今年擴展至整個8月份，令我可以更靈活地安排女兒的暑期活動，亦讓她更瞭解我的工作環境，促進親子關係，過一個開心又充實的暑假。」

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為吸引人才及促進家庭和諧，鴻福堂一直提供一系列體貼員工的假期，包括：入職週年紀念假期、 進修假期、生日假期、子女幼稚園開學適應假期、結婚假期、恩恤假、義工假等。其他員工福利 包括免費身體檢查、結婚及添丁賀禮、購物優惠等，關懷員工及其家人。

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富表示：「員工是我們最重視的資產，為了提升他們的幸福感， 鴻福堂一直密切留意市場趨勢，定期檢討人力資源政策，從而制定合適且可行的方案。我們相信， 最新的人力安排切合不同員工的需要，提供更佳的福祉，可增加員工對公司的歸屬感，因而提高 工作效率，達致雙贏。」

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責任編輯：嚴浩文