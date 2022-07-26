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【帶你睇盤】大埔居屋景雅苑綠表叫價329萬　西北兩房配套齊全

股樓投資 17:00 2022/07/26

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大埔居屋林立，但鄰近港鐵站的選擇不算多，今次利嘉閣推薦的屋苑為景雅苑，正正鄰近大埔墟站，雖然屋苑僅建兩座，伙數不算多，但勝在位於運頭塘邨旁，衣食住行一應俱全。更重要的是， 屋苑一層僅得10伙，居住密度較低。

放盤單位為景雅苑景欣閣A座低層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，現叫價329萬元（未補地價）。從代理提供的相片可見，單位位於低層，但勝在裝修雅緻，間隔四正實用。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 景雅苑景欣閣A座低層3室（物業編號：BI57270616）
實用面積 401平方呎
間隔 兩房
叫價 329萬（未補地價）
賣點

 

  • 裝修雅緻，保養得宜，間隔四正實用。
  • 廚房另設洗衣房，用作曬晾空間或儲物用途。
  • 屋苑自成一角，靜中帶旺，鄰近運頭塘邨，配套完善。有多條巴士及小巴路線，來往太和港鐵站、大埔中心及沙田都很方便，步行往大埔墟港鐵站只需6分鐘。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3z7Higt

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

景雅苑 居屋 利嘉閣

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