【帶你睇盤】大埔居屋景雅苑綠表叫價329萬　西北兩房配套齊全

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【千手公關@iM網欄】危機當前回應要及時 緊貼民情儲備公關資本
大埔居屋林立，但鄰近港鐵站的選擇不算多，今次利嘉閣推薦的屋苑為景雅苑，正正鄰近大埔墟站，雖然屋苑僅建兩座，伙數不算多，但勝在位於運頭塘邨旁，衣食住行一應俱全。更重要的是， 屋苑一層僅得10伙，居住密度較低。
放盤單位為景雅苑景欣閣A座低層3室，實用面積401平方呎，兩房間隔，現叫價329萬元（未補地價）。從代理提供的相片可見，單位位於低層，但勝在裝修雅緻，間隔四正實用。
|放盤單位
|景雅苑景欣閣A座低層3室（物業編號：BI57270616）
|實用面積
|401平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|329萬（未補地價）
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢