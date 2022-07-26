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【美元定存】中銀1年美元定存息享2.2厘 新息率稱冠發鈔行

15:54 2022/07/26

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中銀香港於下半年，第2度加美元定存息。

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3間大小港銀搶閘於聯儲局加息前，先提高美元定期存款利息，包括招商永隆今天（7月26日）齊加9個月或以下存息0.1厘，現時半年及9個月年息報2.25厘。上商連續兩周加息，今再全面加，最高息是1年期的2.4厘。中銀香港 （02388） 則於上周六（23日）調升短中長息，當中3個月年息勁加0.5厘至1.6厘，半年及1年息率齊加0.1厘，分別報1.8厘及2.2厘。這是中資大行自7月2日以來，於下半年第2度加息，原本其息率已冠絕發鈔行，如今再抛離競敵。

專家指，美滙指數今年升約一成，投資者躺平已有不錯斬獲，遂令大小業界力搶避險資金。

市場料聯儲局7月加息0.75厘後　9月或只加0.5厘【下一頁

事實上，上周共有7間大小行加美元定存息，包括信銀國際及恒生 （00011） 齊加3個月年息，小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）更全面加息，當中加幅最大是1年期，驟升0.9厘至2.2厘。另外，上商、星展、建行亞洲及大眾銀行亦加不同存期的年息。

若單以大行的美元定存息率比較，中銀香港3個月年息有1.6厘，跑贏滙豐（HSBC）的1厘及渣打香港 （02888） 的0.9厘；中銀半年年息享1.8厘，險勝滙豐的1.6厘及渣打的1.3厘。中銀1年存息更達2.2厘，亦稱冠發鈔行，跑贏滙豐的兩厘及渣打的1.7厘。

另一方面，計及中小行，檢視各存期的2元定存高息王，7天短存以恒生的8.5厘年息摘冠；1個月年息是信銀國際的3.2厘稱王；3個月以富邦的2.8厘年息奪冠；半年呈雙冠，大新及富邦年息皆為3厘；1年期息率以富邦的3.4厘問鼎榜首。

1年美元定存最高3.4厘 虛銀罕有猛搶美金【下一頁

華僑銀行經濟師謝棟銘料，強美元未因歐洲急進加息而改變。他剖析，歐洲央行自2011年以來首次加息，加息50個基點，兩倍於行長拉加德6月規劃的25個基點加息幅度。這顯示央行的前瞻指引不再有效。當然歐洲央行並非是第一個打破前瞻指引神話的央行，6月聯儲局其實已宣布前瞻指引將退出歷史舞台。

謝棟銘認為，央行前瞻指引在二十一世紀初變得普遍，在2008年全球金融危機之後被市場所熟悉，在零利率時代，過去20年央行通過前瞻指引很好地管理了市場的預期。不過，通脹的大幅上升徹底改變前瞻指引的環境，未來投資環境會變得更為不確定。

謝棟銘又說，雖然歐洲加息50個基點，但歐元卻未能起飛，意大利總理德拉吉辭職帶動歐元走弱，由於歐元區衰退的風險超過其他地區，這也使得市場質疑歐洲央行的加息空間到底有多大。第二，歐洲央行也宣布一套新的反割裂的工具TPI，即當歐元區部分國家國債收益率大幅上升，導致歐元區割裂風險加大，歐洲央行將會通過這個工具購買符合條件的問題國家的債券。總體來看，歐元區內部的問題將使歐元繼續面臨挑戰，預計歐元兌美元將繼續下探平價，即失守1算。

謝棟鉻補充，對於市場來說，預測通脹和經濟增長的能力將變得更重要，當央行前瞻指引不再有效，市場的波動性大概率上升，也將繼續凸顯美元逆周期的優勢。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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