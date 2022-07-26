▲ 【分析｜內房股】內房物管連彈兩日似轉勢？ 大行未敢看好民企內房、反料中期業績會大削派息

內地繼續出手支持內房，內房股趁機連彈兩日，不過，內房面臨即將公布中期業績， 大行預料內房行業因低毛利率而拖累盈利，甚至更料有不少房企大削派息，並對非國企內房甚有保留。

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瑞銀表示，上半年大多數房企盈利將錄得下跌，甚至非國企內房更料會大削派息，藉以保留現金，因此，認為國企內房較民企內房為好，並料潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 、保利發展（滬：600048）、越秀 （00123） 將錄得單位數字的盈利增幅。

料碧桂園盈利跌三成 旭輝停派息

另外，該行又預計中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 的盈利將大跌30%，而碧桂園更降低派息比率，旭輝更料將停止派息，並認為民企內房未來經營持續困難，故偏好國企內房潤地及保利發展，並避開大多民企內房。

至於物管方面，瑞銀料上半年核心盈利由去年的增長60%，降至今年的21%。由於內地因新冠疫情而封城，導政商場、增值服務、新增管理面積均造成負面影響。該行預料，碧桂園服務 （06098） 上半年核心盈利增25%，華潤萬象 （01209） 盈利則增20%，並偏好國企內房支持的華潤萬象 （01209） 及保利物業 （06049） 。

相反，貝殼 （02423） 及綠城管理 （09979） 相對受惠。瑞銀指，貝殼料次季虧損18億元人民幣，較指引的蝕20億元人民幣為好。由於二手住宅市場數據按月維持穩定，跑贏新屋銷售的按月跌31%，貝殼第3季指引或前景成關鍵。而綠城管理因地方政府融資工具及國企對項目管理需求強勁，料上半年盈利升31%。

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編輯：姚卓然

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