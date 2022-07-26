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【ET講股通】孫運喜：乍現轉機（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:13 2022/07/26

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港股今早開報20676點，高開113點，及後愈升愈有，尾市暫報20917點，升1.72%或354點，成交810億元。恒生科技指數則升1.4%，報4597點。阿里巴巴 （09988） 申請轉為香港主要上市，股價升逾5%、港交所 （00388） 升逾3%。中房協主辦房地產紓困項目對接商洽會，刺激內房股造好，碧桂園 （02007） 抽升13%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960） 皆升逾4%。大市乍現轉機？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3311938

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】美國加息幾多厘  本港隨時加P樓價點睇？**

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恒指全日升342點，收報20905點，大市總成交965億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，升市主要受科網股/中概股及內房股帶動，阿里巴巴 （09988） 升4.8%，碧桂園 （02007） 大翻身升13.4%。

外圍陰霾籠罩：（1）地緣政治續不明朗，美國眾議院議長佩洛西計劃訪台，總統拜登卻多次聲稱想與國家主席習近平通電話。（2）聯儲局本港時間周四凌晨公布議息結果，加息0.75厘的機會高唱入雲，預期9月將放緩加息0.5厘，觀望儲局言論是鷹是鴿。（3）美國本周公布多個經濟數據，周四有次季GDP，若連續兩季負增長，將陷入技術性衰退。

港股未受累外圍壞消息，主因兩點：（1）阿里巴巴計劃申請將香港轉為主要上市地，即於香港及紐約雙重上市，有望緩解中概股美國退市風險。受惠消息，港交所 （00388） 升3.5%，恒生科指升1.4%。（2）內地成立房地產基金，協助解決內房行業財困問題，內房股彈升。

潛力股推介比較冷門的中國旭陽集團 （01907） ，股價升1.8%至3.41元，剛突破下降軌，早前突破小雙底頸線。操作上，待回調至3.27元水平吸納，3元止蝕，博上望3.7、3.9元。穩陣之選則可吼中海外 （00688）

香港經濟日報集團免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，香港經濟日報集團概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與香港經濟日報集團無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表香港經濟日報集團之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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