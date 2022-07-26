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【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公　員工每週有一天在家工作

商業 16:09 2022/07/26

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鴻福堂發言人表示，混合辦公模式於8月起試行，期間所有辦公室員工每週有一天可以在家遙距工作，集團會適時檢討成效及優化安排。（資料圖片）

為提升員工的工作與生活平衡（Work life balance），鴻福堂集團宣佈將於8月起，試行混合辦公模式，辦公室員工每週有一天可在家工作。同時加強彈性上班安排，及推出更多家庭友善措施。

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鴻福堂發言人表示，混合辦公模式於8月起試行，期間所有辦公室員工每週有一天可以在家遙距工作，集團會適時檢討成效及優化安排。

營造家庭友善工作環境

其他現行的家庭友善措施亦會加強和繼續實施，包括辦公室員工逢星期五會繼續享有「輕鬆星期五（Relax Friday）」，即是可以提早一小時下班；現有的彈性上班安排會擴闊可選時段，讓員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班，從而有更多時間陪伴家人或進修。

另外，該品牌亦致力營造一個家庭友善的工作環境，包括新增「返工放暑假」等多項安排。今個8月起，員工可自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女；更會在特定日子舉辦手工藝工作坊，創造親子回憶。此外，集團將增設「人寵同樂日」，讓辦公室員工攜同家中的「毛孩」一起上班，促進人寵共融。

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責任編輯：李智美

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