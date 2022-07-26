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【盈豐之道】中國股市表現料改善 憧憬放寬防疫政策刺激經濟

Hot Talk 15:12 2022/07/26

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今年上半年的環球投資市場錯綜複雜，首先有俄烏戰爭在二月份爆發，其後中國為了防範新冠疫情的傳播而採取封城行動，導致全球的供應鏈出現阻礙，間接推高了很多商品價格，尤其是在能源和食品方面。鑑於目前大部份西方國家的通脹已達到七、八十年代能源危機之後的高位，各國央行已轉向壓低通脹為首要任務，因此未來一兩個月他們仍可能會有相對較大幅度的加息，直到通脹，或經濟有跡象顯著回落才會停止。

與此同時，我們開始見到其他因素顯示未來通脹數據有改善迹象，首先，海洋貨運價格開始回落，工業金屬、木材、穀物和油價也從高位逐步回落超過18%，這預示了因經濟放慢而令到需求減少和部份供應鏈改善的情況產生。隨着付運率逐漸正常化，這也會幫助減低通脹的壓力。再加上美國按揭利率在年初一度急升後，現在已初步穩定下來，這對美國的房地產市場也有幫助，因此美國很有可能在今年十一月和十二月份的加息幅度調低，進而運用其他策略保持經濟平穩增長。

基於這些假設，我們仍然較為看好股票的投資價值，而地區方面，我們認為中國會採取不同的刺激經濟政策，包括財政和貨幣政策，再者中國疫苗接種率如進一步提升，中國仍然有機會放寬防疫政策，這對中國的經濟增長會有幫助，股市的表現也會有所改善。

至於美國股市，現在的未來十二個月的市盈仍然達16.7倍，雖然比年初大幅改善，如果分析師持續調低盈利預測，這數字仍會上升，因此在息口持續上升的未來兩個月，我們評定美股跟大市同步，反而我們對明年的美股會稍為看好，因到時加息已到尾聲和對盈利的影響已充分反映到股價上。

在其他地區方面，我們亦繼續看好日本股市，因他們有很多出口型導向的公司，隨着日圓大幅貶值，他們所賺取利潤也大幅上升，大家如有留意最近有一些日本的零售和藥妝店在港開店，他們的利潤增長也很理想，但最重要是對沖日圓貶值的風險。

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撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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