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【南韓疫情】單日增近10萬確診 創逾3個月新高

環球社會熱點 15:35 2022/07/26

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新冠變種病毒Omicron BA.5肆虐，南韓疫情反彈並已收緊入境檢疫措施。南韓單日新增近10萬宗確診，創過去超過3個月以來新高。

【英揆之爭】辛偉誠卓慧思首電視辯論 互批對華立場唔強硬 【下一頁】

【新冠疫情】南韓收緊防疫 旅客入境首日做核酸 【下一頁】

韓聯社引述南韓中央防疫對策本部周二（26日）指，全國過去一日新增超過9.9萬宗確診，累計有超過1,934萬宗確診。

最新單日確診打破4月20日的紀錄，創過去97日以來的新高。單日確診按周增至1.35倍，並增至兩周前的2.66倍，而7日平均新增確診數則為6.9萬宗。

新增確診當中有353宗為境外輸入，其餘的98,974宗則為本地個案。同日再有17名新冠患者死亡，與前一日相若，累計有24,907人死於新冠肺炎。

特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史 【下一頁】

南韓當局上月初放寬國際旅客入境檢疫要求，將入境核酸檢測時限由24小時延長至72小時，並在入境3日內再做檢測。

但海外個案持續上升，南韓自上周以來每日的海外輸入個案維持在300宗以上的水平。南韓早前宣布所有入境旅客周一起（25日），需要在24小時內接受核酸檢測。防疫部門建議旅客應留在住處，直至取得陰性結果。

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責任編輯：鄭錦玲

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