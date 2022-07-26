  • 34°C
香港時間 : 2022726日 (二) 15:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨

商業 14:57 2022/07/26

分享：

分享：

從中國進口到日本的薯條量自上年11月起激增，今年4月份的進口數量高達1300噸，比上年同期急升27倍。（法新社圖片）

美國西岸港口勞資談判造成的罷工及塞港問題，導致日本的進口薯條短缺問題已持續半年多，有不少日本餐廳直接停止售賣薯條，不過有部分則轉以中國薯條代替。

【香港營商信心】渣打中小企領先營商指數第三季大幅反彈至47.1　中小企有成本壓力盼通關

事實上，從中國進口到日本的薯條量自上年11月起激增，今年4月份的進口數量高達1300噸，比上年同期急升27倍。日本知名集團雲雀餐飲集團（Skylark Holdings），亦因為缺貨不得不改從中國採購，佔其全部供應量約2至3成。

麥當勞增美國東岸進口量

美西港口的勞資談判尚未有結果，麥當勞日本首席執行長Tamotsu Hiiro表示，談判尚未結束，因此供貨情況仍有阻礙，只好增加從美國東岸的進口量。

Hiiro表示，從美東運來的貨物要比西海岸路線多花大約5週時間，而且成本更高。亦有部分廠商改從歐洲運送薯條，但仍很難替代大型、機器化的美國供應商。麥當勞今年從美國進口到日本的薯條單價，較2019年同期最高上漲了9成。

【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高　四分一料今季開新店

【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文
商品 經濟數據表現 罷工 歐洲 餐廳 採購 美國 日本 麥當勞

下一篇文章

【香港營商信心】渣打中小企領先營商指數第三季大幅反彈至47.1　中小企有成本壓力盼通關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【展覽復常】「零食世界」 26號閉幕　參展商首3日賣逾千盒芋頭酥（多圖）
【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一
【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機　收入跌至五分一
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
【歐洲熱浪】餐廳停用焗爐免廚師中暑　僅供應冷盤
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫後經濟】在華日企數量創10年新低　逾2000間撤出中國或下落不明
【疫後經濟】在華日企數量創10年新低　逾2000間撤出中國或下落不明
【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升
【香港出口】6月對外商品貿易統計　整體出口值按年跌6.4%進口微升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款