【薯條荒】日本薯條短缺困境未解　餐廳改用中國貨代替美國貨

▲ 從中國進口到日本的薯條量自上年11月起激增，今年4月份的進口數量高達1300噸，比上年同期急升27倍。（法新社圖片）

美國西岸港口勞資談判造成的罷工及塞港問題，導致日本的進口薯條短缺問題已持續半年多，有不少日本餐廳直接停止售賣薯條，不過有部分則轉以中國薯條代替。

【香港營商信心】渣打中小企領先營商指數第三季大幅反彈至47.1 中小企有成本壓力盼通關

事實上，從中國進口到日本的薯條量自上年11月起激增，今年4月份的進口數量高達1300噸，比上年同期急升27倍。日本知名集團雲雀餐飲集團（Skylark Holdings），亦因為缺貨不得不改從中國採購，佔其全部供應量約2至3成。

麥當勞增美國東岸進口量

美西港口的勞資談判尚未有結果，麥當勞日本首席執行長Tamotsu Hiiro表示，談判尚未結束，因此供貨情況仍有阻礙，只好增加從美國東岸的進口量。

Hiiro表示，從美東運來的貨物要比西海岸路線多花大約5週時間，而且成本更高。亦有部分廠商改從歐洲運送薯條，但仍很難替代大型、機器化的美國供應商。麥當勞今年從美國進口到日本的薯條單價，較2019年同期最高上漲了9成。

【餐飲業復甦】調查：餐廳業績滿意度創疫後新高 四分一料今季開新店

【疫下經濟】日本的士業陷疫情危機 收入跌至五分一

責任編輯：李智美