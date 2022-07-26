【英揆之爭】辛偉誠卓慧思首電視辯論 互批對華立場唔強硬

英國保守黨黨魁選舉展開超過1個月競選活動，兩位最後候選人日前出席首場電視辯論。前財相辛偉誠與現任外相卓慧思在多個議題上唇槍舌劍，在對華立場上，兩人互相批評對手唔夠強硬，而且曾有親華言論。

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辛偉誠（Rishi Sunak）與卓慧思（Liz Truss）於周一（25日）現身英國廣播公司（BBC），首次展開面對面電視辯論。辛偉誠早前揚言會更強硬應對中國，但卓慧思批評財政部在前者任職時亦曾呼籲加強與中國建議更緊密雙邊及經濟關係。

辛偉誠隨即反擊，指卓慧思曾聲言中英兩國關係正處於「黃金時代」（golden era）。卓慧思亦解釋是言論已接近10年前發表，更指辛偉誠選擇支持對華採強硬立場受英外交部啟發。

同場，辛偉誠指摘卓慧思的經濟政策「唔夠保守黨」（not conservative），批評對手的減稅及擴大公共借貸行為會危及英國後代，亦會讓保守黨在下次大選時失去勝算。

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卓慧思反指辛偉誠的經濟政策會導致英國出現經濟衰退，批評對手政策為英國經濟帶來「厄運及愁雲慘霧」（doom and gloom）。卓慧思指自己的政策會讓英國政府在3年內還清負債，但辛偉誠表明有關款項高達800億英鎊（約7,570億港元）。

面對卓慧思指控自己在任期間，把英國民眾稅務負擔升至70年高位，辛偉誠堅稱有關開支是必要支出，強調政府需在新冠肺炎疫情期間維持經濟穩定。

市場研究公司Opinium在首場辯論後的民調顯示，辛偉誠獲39%受訪者指表現較好，以1%力壓卓慧思。

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責任編輯：吳漢培

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