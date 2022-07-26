▲ 【大行報告】大摩調整中港股焦點名單 各加入及剔除邊3隻股份？

摩根士丹利調整中港股焦點名單，大摩指，雖然中央推出基建刺激措施下，需求持續改善，但夏季炎熱的天氣短期或限制有關的正面影響，加上傳統原材料股於次季毛利率受壓，因此減低基建板塊的佔比，但維持原材料「增持」評級，同時作出一個平衡的部署。

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大摩稱，由於盈利能力下降，因此不少企業於6月自願削減產能，同時由於水泥庫存高企，大部分地區都下調水泥價格。該行的原材料團隊預期，水泥價格疲弱的情況會持續至整個8月，直至8月底至9月初踏入傳統建築旺季時才有望回升，因此將寶鋼（滬：600019）及安徽海螺水泥 （00914） 移除焦點名單，並剔除中海油田服務 （02883） 。

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鋰價持續高企，中央政府及地方政府又推出政策支持電動車發展，預期鋰價會進一步上揚，因此將贛鋒鋰業 （01772） 維持在焦點名單內，同時加入力量鑽石（深：301071），以反映需求快速增長。

大摩表示，內地自6月底以來逐步放寬防疫措施，正密切關注內地經濟重啟的情況，因此納入中國中免（滬：601888）及藥明生物 （02269） ，除估值吸引，行業情緒也有改善。

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編輯：陳韻妍

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