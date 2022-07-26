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【保險服務】宏利擴展「日間手術」免找數電子服務　合資格客戶可獲預先批核索償服務

理財智慧 15:33 2022/07/26

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宏利香港今天宣布，擴展「日間手術」免找數電子服務，合資格客戶只須在網上平台輸入香港身份證號碼及出生日期，即可獲得超過70種「日間手術」的預先批核索償服務，免卻提交索償的申請手續。

合資格客戶：

  • 日間手術免找數電子服務可供宏利全護航自願醫保靈活計劃（附加高額醫療保障／特級高額醫療保障）
  • 宏利晉悅自願醫保靈活計劃（０港元自付費）
  • 晉領醫療保障系列 ／附加保障 （０港元自付費）
  • 活亮人生醫療保障系列／附加保障（０港元自付費）客戶享用

同場加映：【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

此項電子服務亦同時擴大專科醫生網絡，現覆蓋8大專科範疇約300位醫生，現時除了腸胃科、眼科及外科，還加入皮膚科、骨科、耳鼻喉科、婦科及泌尿科等專科。

「日間手術」免找數電子服務現覆蓋超過70種主要日間手術，相比以往腸鏡、胃鏡、眼科及皮膚科手術等類別大幅增至接近3倍。一些常見手術，例如板機指鬆解術、乳房組織檢查、甲狀腺及前列腺組織檢查、陰道鏡及膀胱鏡檢查，現已可於指定診所、日間手術中心及醫院進行。

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宏利已與更多醫院及頂尖醫療機構建立夥伴關係，進一步拓展醫療服務供應商網絡，現在日間手術免找數電子服務，已可於超過80個醫療服務供應商處所使用，包括日間手術中心、醫院日間手術中心及醫院日間病房，其中包括香港中文大學醫院及香港浸信會醫院日間醫療中心。

宏利香港及澳門首席營運總監歐陽佩玲表示：「日間手術中心在香港越趨普及，其安全、便利及省時的優質醫療服務選擇已進一步強化消費者體驗。自3年前我們推出日間手術免找數電子服務以來，日間手術治療的需求已大大提升，尤其是疫情期間，更多人避免住院及選擇電子化服務。」

同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文 : 陳楚琨

宏利金融－S（00945） 公立醫院 港元 自願醫保 診所 醫療機構 手術 治療 服務

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