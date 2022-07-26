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德地產商呼籲冬天限制供暖 料2成租客無力繳能源賬單

環球社會熱點 15:13 2022/07/26

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受俄烏戰爭影響，俄羅斯近期一再減少對德國天然氣供應，令德國冬天供暖出現危機。德國有地產商呼籲，將今年冬天限制向租戶供暖措施合法化。地產商表示，犧牲已成必要，估計約兩成租戶將無法承擔上升的能源開支。

俄再減天然氣供應量 北溪一號剩約20% 【下一頁】

德國大型住宅地產商LEG Immobilien表示，或在今年冬天向旗下租戶限制供暖，並呼籲政府將措施合法化。LEG Immobilien總裁拉克庫姆（Lars von Lackum）接受採訪時表示，鑒於烏克蘭戰爭情況，作出犧牲已成必要。

拉克庫姆指，地產商在今年冬天需要一個合法的選擇，允許大幅下調強制供暖的溫度。他同時警告，若德國不作出上述艱難決定，將面臨更嚴重問題。

法國勒令商店開冷氣需關門節能 違者最多罰6000 【下一頁】

拉克庫姆預料，隨天然氣價格上漲，將有多達2成租戶未能支付能源賬單。屆時地產商需代為支付，許多小型的地產商或因此難以生存。

受天然氣供應減少導致能源成本飆升影響，德國6月通脹率達8.2%，外界憂慮租客或難以承擔相關影響。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）上周承諾，將採取措施減低能源成本上升帶來的影響，保障低收入家庭，當中包括改革福利及住房制度。

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責任編輯：李俊儀

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