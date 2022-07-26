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【菲林生產轉型】Kodak改造菲林製造機械　協助生產電動車電池

科技 15:46 2022/07/26

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電動車市場正迅速擴大，菲林攝影界的老牌子柯達（Kodak）近日也宣布變陣，投入電動車電池生產，搶攻電動車市場商機。據攝影器材評論網PetaPixel報道，Kodak正改造製造菲林的尖端機器，用於生產電動汽車電池，甚至需要額外招聘人手協助。

隨著菲林行業式微，Kodak為尋出路，除了將品牌開放予其他廠商使用，賺取授權費，近日更投資於專門生產電動車電池的公司Wildcat Discovery Technologies。Kodak工程師發現，該公司生產電池所需的工程技術，與Kodak生產35mm菲林時的聚合物特別化學塗層工藝類似。由此，Kodak只需簡單重組，便可以將以往用於生產菲林的器材改造重用，用於生產電動車電池所需的物料。

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CEO：差點錯失商機　低價出售生產機器

報道指，Kodak行政總裁Jim Continenza早前接受YouTube頻道Smarter Everyday訪問時更表示，Kodak將製造菲林機器改造之前，曾計劃以低至200萬美元（約1,570萬港元），將這批價值7,000萬至8,000萬美元（約5.5億至6.3億港元）的菲林生產機器放售。幸好團隊工程師後來有該新發現，製作電池的塗層技術與生產菲林相似，發掘了另一可能性。後來更需要額外招聘近100位員工。

責任編輯：張寶燕

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