【戶戶送調查】最新「餐廳信心指數」創疫情以來新高　55%餐廳擬加薪挽留人手

戶戶送今天公布2022年第二季「餐廳信心指數」調查，結果，結果顯示季内本地餐廳生意錄得改善，受訪餐廳對業績的滿意度由2022年第一季的5.3上升至6.4，錄得兩年半以來的最高分數。除了滿意度上升外，受訪餐廳對餐飲業的前景有更大信心，較上次調查的34%上升至39%。此外，36%受訪餐廳對整體經濟環境表示樂觀，高於上一季的32%。

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許多餐廳相信4月發放的消費券，是帶動生意額上升的關鍵因素，令今季生意表現較上季理想。65%受訪餐廳認為，消費券計劃令第二季的收入輕微或大幅增加。鑒於消費券有效刺激消費，23%餐廳表示已準備了相關市場推廣及宣傳活動，48%餐飲業東主亦正考慮於第三季推出相應推廣活動，以配合第三季推出的第二階段消費券計劃。

受惠於延長堂食時間及放寬社交距離措施，逾45%餐廳的收入於第二季錄得升幅，16%則表示收入維持不變；55%受訪餐廳表示堂食收入較2022年第一季大幅或輕微上升，19%則表示堂食收入維持不變。

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隨著堂食生意穩步復蘇，48%受訪餐廳表示，曾於第二季增聘員工，亦有55%受訪餐廳表示為挽留員工，計劃於第三季加薪，其中18%預料升幅將介乎5%至10%，而47%受訪餐廳則預料升幅介乎2%至5%此外，42%受訪餐廳表示計劃聘請更多員工，26%餐廳更計劃於2022年第三季開設新分店。

不過，大部分受訪餐廳表示營運成本為最大壓力來源，當中各有39%受訪餐廳認為，食材價格及租金屬營業最大開支；有23%餐廳則指，員工薪金為其最大開支。此外，即使延長堂食時限及放寬社交距離措施仍然不足以紓解業界的憂慮，74%受訪餐廳表示非常或有點擔心新情或出現反彈。

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