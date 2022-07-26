【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得

不少人認定政府工作效率不及私人企業，一旦長期在政府工作，會令一己之工作技能及效率逐漸與外界脫節，從而導致職場競爭力不足，最終難以脫離政府工作以至投身外間的私人企業。有打工仔近日向社交平台專頁《奴工處》投稿，自稱畢業做了三年N仔（NCSC/非公務員合約制）後想轉工，但又擔憂「啲人成日話做完政府工轉唔返出去，到底係咪真？」一眾打工仔意見分歧，不少人力數公務員工作能力之不是，但亦有其他人認為只要有真材實料就一定走得到。

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留言之中不乏對公務員工作效率、態度及能力低下之評語：「公務員的工作態度同效率轉返出私人公司唔俾人炒都偷笑」、「公務員的Mindset（心態）好有問題，出唔返私人公司做的」、「真，有舊政府同事，做事效率同靈活程度仲差過一個Fresh Grad，請調節好自己心態」、「……仲要洋洋自得覺得對方要跟佢好好學習，但實情係佢連最簡單嘅試算表功能都搞唔掂」。

有網友就解釋為何會出現這現象：「有啲職位已經穩定咗，同埋唔炒人嘛」。有網友就針對政府工的職位及權責作出說明：「政府工，是極安定，職位職責分得很清楚，A就做A，B就做B，這是優點。其它私人企業，永遠畀10蚊。就希望員工可以做到100蚊。」

有網友就因此告誡年輕人，加入政府工之前要三思，小心會「養懶」自己：「做咗政府部門之後，就會同外面社會脫節，因為真係Hea得好緊要……以前緊張工作，而家時間過得好慢，因為要照番政府節奏……慢。有好有唔好，不過唔建議後生仔做，只會越來越懶。」

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另一位自稱做了T仔（T-Contract/IT合約員工）4年的網友就表示：「政府工無論模式、系統各種各樣都同世界脫節，岀返去做返個正常人銜接會極度辛苦。」相反，假如長期在私人企業工作的打工仔，加入政府或NGO（非政府組織）工作，有網友就相信「要有好大嘅心理調整」，原因是「佢哋行政效率極慢，有啲人唔做嘢連個系統都唔識用。但可以穩如泰山兼點你做嘢，好多嘢會睇唔過眼。」

留言之中也有意見認為世事無絕對，做過政府工可以照樣轉出去外面世界，但大前提是需具備一定個人能力。「唔會啦，有料嘅人去邊度都到得，冇料到嘅先會入咗去政府出唔返嚟」、「如果技能、工作態度、待人態度冇脫節，係可以走到」、「識得有人冇做政府工出嚟做生意」。

那麼，由政府工轉出去私人企業，到底是好事還是壞事？有網友就這樣分析：「轉唔到，你會煩惱，俾你轉到，十年後一計跳Point（每年增薪點）加通脹，你會後悔，自己揀。」言語之間直指打工仔留在政府職系架構內，薪酬長遠來說會更有保障。不過亦有網友抱持相反意見，認為「跳Point」不及跳槽加得多：「10年我當轉5-6次工，起碼升一級半到兩級，人工分分鐘冇5倍都4倍咗啦，等跳Point？」這位網友亦補充，打政府工的人應該都沒有那麼進取，不會這麼輕易轉工，薪酬10年也未必會加到多少。

【職場熱話】薪酬低兼加班無補水 Intern自覺免費勞工感心灰意冷 畢業後不想再做同一行業【下一頁】

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責任編輯：嚴浩文