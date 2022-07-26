【分析｜內銀股】內地據報設基金援出險房企、基金獲建行500億資金　大行料建行核心一級資本率降27基點

內地爛尾樓「停貸」事件引起外界關注內銀不良貸款情況。高盛發表報告，指開發商發現很難獲得融資和繼續施工，該行相信需要進一步的政策變化來提振信心，解決購房者拒絕支付抵押貸款的問題。據外媒報道，中國國務院上周批准設立房地產基金的計劃，將用於支援12家出險房企（即陷入流動性困難的房企）和部分地方政府新近選定的其他房企，規模約2,000億至3,000億人民幣，該基金將從建設銀行 （00939） 獲得500億元人民幣的資金，且從人行獲得300億元人民幣再貸款。高盛認為，其他內銀有可能在之後跟隨建行加入該基金，而這一政策舉措有助於在短期內緩解房地產開發商的流動性風險。

高盛：建行在房地產基金中擔保的500億資金 將影響CET1資本

高盛指，假設槓桿為3倍，估計房地產開發商可獲得的融資可能是6000億至9000億人民幣。在這個階段，建行及人行共800億元人民幣擔保資金，可推動可用融資達到2400億人民幣。鑑於房地產風險的程度，高盛不排除允許更高的槓桿率的可能性，該行認為最高槓桿率為12.5倍，這是8%的最低CET1比率（核心一級資本充足率）所暗示的銀行槓桿率。因此，資金最多可達介乎2.5萬億至3.75萬億元人民幣。

高盛認為，由建行擔保的500億人民幣資金將影響其CET1資本，估計這可能導致CET1比率（去年底為13.59%）下降27個基點。鑑於建行擁有強大的資產負債表，其基本影響應該是有限的，但認為該政策舉措可能會對該銀行的估值倍數產生影響，因不良貸款處置將被推遲。如果其他銀行加入該計劃，此不良貸款相關的問題也可能適用於該些銀行。

大摩：所有與房地產相關不良貸款確認 將2至3年內完成

摩根士丹利報告指，近期與一些銀行討論事件，鑑於最近與濫用項目託管帳戶資金有關的爭論，銀行加大了對房地產貸款延期的合規力度，這可能會抵消一些對房地產融資的寬鬆力度。大摩相信，地方政府可設立一些房地產不良貸款專項基金，並由中央政府提供一些資金支持，以助支持房地產項目完工，但由於全國性推動房地產市場可能性較小，料解決所有停工項目仍需一些時間。

大摩認為房地產相關風險對銀行的盈利和支持信貸增長的能力影響有限。儘管完全解決房地產項目暫停的問題可能需要時間，但認為對大摩所覆蓋的內銀的盈利影響平均將小於5%，即使將房地產建設供應鏈的潛在不良貸款包括在內。該行相信，所有與房地產相關的不良貸款的確認，將在2至3年內完成，雖然有一定的滯後，但恢復率不錯。相對於內銀在過去幾年消化的每年2萬億至3萬億人民幣的不良貸款而言，這個數字仍很小。

反而大摩認為，全球工業迫在眉睫的下行周期才是值得關注的真正風險因素，指工業正面臨下行周期，這部分是由中國疫情驅動，但該行認為全球壓力也在增加，而工業的下行周期往往會導致比房地產市場下行周期高得多的不良貸款。下一個不良貸款消化周期可能在2024年及2025年。該行預計到2025年，信貸供應增長將逐漸放緩至6%至7%。這個不良貸款消化周期，加上貸款收益率的窗口指導和較低的銀行淨息差，將導致信貸供應逐漸放緩。

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編輯：胡學能