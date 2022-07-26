▲ 【瑞銀業績】瑞銀次季純利增長5%遜預期 CEO：十年來最具挑戰的季度

瑞銀UBS（英：0R3T）第二季純利按年增長5%至21.08億美元，升幅較市場預期為小，期內收入微升0.2%至89.17億美元；投資銀行收入下跌14%至20.97億美元，因環球市場震盪令客戶活動減少。

瑞銀指，上季淨利息及佣金收入下跌，主要反映承銷費用減少，特別是股票資本市場，而基於全球財富管理及投資銀行的客戶活動水平較低，拖累淨經紀費用收入下降。資產管理業務出現120億美元的資金淨流出，主要來自股市部門。

瑞銀：下半年經營環境仍然不明朗

瑞銀行政總裁Ralph Hamers表示，第二季是過去十年來，最具挑戰的季度，通脹持續高企，俄烏戰爭持續，亞洲部分城市仍實施嚴格的防疫措施，下半年經營環境仍然不明朗。

瑞銀業績為一眾歐洲銀行業績揭開序幕，分析員正密切注視歐洲經濟疲弱，息口上升及俄烏戰爭對歐洲銀行盈利及其前景的影響。

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編輯：陳韻妍