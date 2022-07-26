東京秋葉原隨機殺人案被告執行死刑 14年前釀7死

日本東京秋葉原14年前發生街頭隨機殺人案，男子加藤智大於街頭隨機襲擊造成7死10傷。加藤智大周二（26日）早上已執行死刑，為首相岸田文雄上台以來政府第二次執行死刑。

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事發於2008年6月8日，當時25歲的加藤智大駕駛貨車衝入東京都千代田區步行街，撞死3人及撞傷兩人。加藤更取出匕首刺死4人及刺傷8人，合共造成7死10傷。

加藤於青森縣出生，畢業後成為一間工廠的派遣員工，但面臨失業等問題而厭世和感到孤獨。加藤在案發前一個月曾預告會犯案。

代表律師以加藤可能因精神疾病出現精神失常或精神障礙症狀為由，希望法庭不要宣判死刑。不過東京法院於一審認定加藤具有完全責任能力，按控方要求判處死刑。二審也同樣判處死刑。

加藤一方指死刑過重再上訴，而最高法院2015年駁回上訴，決定維持原判。

日媒報道，39歲的加藤當地周二上午在關押的東京看守所執行死刑。是次為岸田政府上台以來，第二次執行死刑。

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日本法務大臣古川禎久上周五（22日）已經簽署處決令，他表示本案對受害者及死者家屬而言都是一宗可怕的案件，經充分審判及他深思熟慮後，下令執行死刑。

古川禎久強調目前仍存在嚴重的罪行，認為死刑不可避免也不適合廢除。

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責任編輯：鄭錦玲