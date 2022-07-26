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【阿里巴巴9988】阿里巴巴被指縮減美國B2B業務人手　增長指標大幅低於3年前

股市 13:42 2022/07/26

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴被指縮減美國B2B業務人手　增長指標大幅低於3年前

阿里巴巴 （09988） 3年前以Alibaba.com B2B（商戶對商戶）業務開拓美國業務，曾期望爭取100萬家當地商戶使用，連接阿里巴巴全球電商網絡。不過，外電最新引述匿名消息指，阿里巴巴在美國發展未如原期，過去一年Alibaba.com紐約團象有35名職員離職，佔團隊人手約一半，並將年度訂戶增長目標降至2000戶，與3年前所訂的長遠目標有明顯落差。

阿里巴巴視全球化為三大業務策略之一，而Alibaba.com是在批發層面開拓新客戶的業務，平台上有來自200個國家、共2000萬名活躍買家，並有20萬來自全球的供應商。

阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成 憧憬港股通解禁、股價重上100關，可見【下一頁】

Alibaba.com 被指受制於美國成本高、未獲充足內部支持

外電指，Alibaba.com2019年正式在美國發展，但美國營運未達指標，令公司需要修訂目標，引述匿名職員指，美國製造商成本過高，令產品在平台缺乏競爭，另一方面團隊未有獲得內部充足支持，令他們難以尋找供應商和賣家。

報道續指，大部分美國商家已在1年後取消訂用服務，令集團大幅下調增長指標。業務增長未算成功下，有職員指內部工時長、高層欺凌等投訴，都令團隊人手收縮，而管理層未有積極。

阿里巴巴暫未回應有關報道。

阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇在最新股東信提及，正致力於探索消費領域的全球化和雲計算領域的全球化，並指集團最新海外市場年度購買用戶已經超過3億，亦已經在全球27個地區提供雲計算服務。

張勇：阿里巴巴必須比時代變得更快，最新股東信重點可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

港股 全球化 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里巴巴

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