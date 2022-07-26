▲ 【電子消費券2022】置富Malls自7.30起11大商場送總值500萬美食現金券 百佳超市購物不可換領現金券

第二階段5000元消費券將於8月7日發放，置富產業信託 （00778） 旗下置富Malls由7月30日起推出消費加倍滋味賞，旗下11大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈和華都大道送出總值達500萬美食現金券。

由7月30日起，Fortune+會員於推廣期內在+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅中單一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿500元、1,800元和4,000元，即可分別換領50元、250元和600元的美食現金券；在置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈、華都大道中單一商場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿350元和800元，即可分別換領40元和140元的美食現金券，更可同時賺取積分。

有關電子貨幣包括信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付，但商戶並不包括百佳超級市場、百佳超級廣場、Taste、fusion、international的消費單據。

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