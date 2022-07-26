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【Google手機】Google Pixel 6a遭爆安全漏洞　任何指紋都能解鎖

科技 14:00 2022/07/26

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目前尚不清楚這是軟件錯誤還是硬件級別的故障，Google也未有針對此作出回應。（Google）

Google去年推出的Pixel 6和Pixel 6 Pro智能手機，屢次傳出存在不少安全漏洞，而將於周四（28日）公開發售的Pixel 6a也不例外。有Youtuber在進行Pixel 6a評測時發現，即使是未註冊的指紋，也可以通過指紋解鎖手機。

【Intel聯手】聯發科藉Intel旗下製程技術　打造智能裝置芯片

YouTuber Geekyranjit、Beebom及Victor Kamanga在評測影片上一同指出，即使只在Pixel 6a上以右手拇指作指紋註冊，卻發現使用左手拇指也能解鎖螢幕；而手機資訊網站《91mobiles》也進行了測試，亦發現同樣的漏洞。但目前尚不清楚這是軟件錯誤還是硬件級別的故障，Google也未有針對此作出回應。

【Motorola新機】Motorola下月舉辦發布會　兩款旗艦手機將同步登場

外媒《Gadgets360》又提到，Pixel 6a發布後並沒有獲得任何軟件更新，該手機仍在運行日期為 2022年4月的Android安全修補程式。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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