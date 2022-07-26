特朗普女婿出回憶錄 自爆白宮任職患癌史

美國前總統特朗普曾任命長女伊萬卡的丈夫庫什納出任美國總統高級顧問，被指曾主導不少外交政策。庫什納下月將出版回憶錄，內容包括他任內患甲狀腺癌的經歷。庫什納透露，2019年時發現患癌，仍處於早期階段。雖然他當時未告知特朗普，但後者仍在手術前得悉自己的病情。

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庫什納（Jared Kushner）8月23日將出版回憶錄《Breaking History: A White House Memoir》。他在回憶錄中透露，於2019年10月發現患癌，當時正準備前往德州參加活動，但突然被白宮醫生Sean Conley拉進空軍一號的醫療艙。然後被告知體檢結果顯示患上癌症，需要立即接受手術。

庫什納選擇壓下消息，並邀請醫生翌日到其辦公室商討，暫時不要告知任何人，特別是特朗普（Donald Trump）及太太伊萬卡（Ivanka Trump）。庫什納表示，發現時仍屬癌症早期階段，但因需切除大部分甲狀腺，醫生當時警告其聲音或永久受損。

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庫什納指，雖然未有告知特朗普，但他仍然得悉手術情況。在接受手術前夕，特朗普將他單獨叫到辦公室問他是否對手術感到緊張，庫什納隨即反問特朗普如何得悉。特朗普僅表示，自己是總統，知道一切，明白庫什納想低調處理，並安慰他會無事。

庫什納患癌屬白宮現有回憶錄中少數未被外洩的事情，他透露於感恩節前的周五接受手術，令他消失在白宮的時間大減。庫什納強調，患癌屬個人事務，並不適合供大眾討論，最後亦僅告知包括伊萬卡及其白宮助手等4人。

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責任編輯：李俊儀

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