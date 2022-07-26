▲ 【阿里巴巴9988】軟銀過去一年大手減持阿里巴巴3.2億股、貨值超過410億元 軟銀現升近3.5%

內地科網巨頭ATM（阿里、騰訊、美團）過去一年同遭主要股東大手減持套現，當中阿里巴巴 （09988） 最新披露，近月被孫正義旗下軟銀集團（SoftBank）減持超過3億股，過去一年平均收市價計，貨值超過410億元，目前軟銀最新持股量已降至23.9%。

過去一年ATM 股價偏軟，主要股東也將持股當ATM自動櫃員機沽貨撳錢。「股王」騰訊 （00700） 被南非大股東Naspers及旗下Prosus啟動有序減持，美團 （03690） 則遭非執董沈南鵬主理紅杉資本中國大手沽貨，今年累套逾160億元。

軟銀現升3.49%，報5,697日圓。

軟銀集團過去一年減持3.23億股

阿里巴巴在年報披露，其單一最大股東、孫正義領軍的軟銀集團截至7月15日的阿里持股量為50.67億股或23.9%，較去年7月22日的53.90億股或24.8%，減少3.23億股或0.9%。其間阿里平均收市價為128元，估計軟銀減持阿里貨值約413億元。

軟銀集團今年2月也曾披露，截至去年底止的3個季度曾沽出阿里巴巴股份，累計套現681億日圓（折合約46億元），社長孫正義重申，過去未曾大幅減持阿里巴巴持股，但會保留選項。

軟銀通過遠期合約和保證金貸款將阿里股份變現

值得留意是，軟銀披露金額明顯與減持貨值有所不同，原因是軟銀近年通過與遠期合約和保證金貸款將其持有大量阿里巴巴股份變現。理論上，如果軟銀手上遠期合約結算或貸款止贖的情況下，軟銀的阿里持股可能減少。

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記者：李哲毅

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