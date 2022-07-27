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【加密貨幣】Coinbase暴瀉21%　比特幣跌穿21000關

股市 05:02 2022/07/27

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【加密貨幣】Coinbase據指遭SEC調查　涉數字資產合法交易問題

Coinbase股價急瀉21.1%，收報52.93美元，成交15.12億美元。據《彭博》引述消息人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查Coinbase（美：COIN）是否不當地讓美國人交易本應登記為證券的數字資產。

兩名消息人士指，自Coinbase擴大代幣交易數量後，SEC加大了對該平台的審查力度。SEC早前已對一項涉嫌內幕交易計劃進行調查，並於上周起訴一名Coinbase前經理和另外兩名人士。SEC和Coinbase不予置評。

作為美國最大的交易平台，Coinbase允許美國人交易超過150種代幣。如果這些產品被視為證券，該公司可能需要在SEC註冊為交易所。

比特幣現跌5.4%，報20982.04美元，以太幣跌9.3%，報1380美元。

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編輯：姚卓然

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