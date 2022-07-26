▲ 【阿里巴巴9988】中美審計監管未明、阿里巴巴預告將被美SEC列「預定摘牌名單」 阿里美股或2024年被逼退市

美國去年底正式落實《外國公司問責法》（HFCAA），收緊海外公司審計監管，讓中概股退市風險將升溫。阿里巴巴 （09988） 最新宣布申請在香港聯交所主板主要上市，外界普遍預料阿里此舉是為了應對其美股（美：BABA）潛在除牌風險。

阿里巴巴在年報承認，公司在中國境內擁有大量的經營活動，但美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）無法在中國境內對其審計師羅兵咸永道進行檢查。阿里巴巴明言，預計向美國證交會（SEC）提交2022財政年度報告後，將被SEC列為「被認定發行人」，意味阿里會被列入預定摘牌名單，正式退數除牌限期。

阿里巴巴「戴頭盔」預告，如果PCAOB連續3年不能檢查其審計師，阿里美股可能在2024年被禁止在紐交所或其他美國證券交易所交易，如果美國進一步落實《加速外國公司問責法》，限期更會提早至2023年。

阿里美股退市有何影響？

阿里巴巴美股退市或令美國股東須出售持股或將阿里美股轉換為港股。而投資者轉移至香港時可能面臨困難，或可能不得不為此付出新增成本或遭受損失。

此外，無論阿里實際經營業績如何，阿里股價或受到市場對於《外國公司問責法》預期所造成的負面影響，以及投資者對美國上市中概股出現負面情緒或間接不利股價。

阿里：保密和檔案管理規定修訂稿仍存重大不確定性

中美持續就審計監管分歧進行談判，但遲遲未有實際措施出台。今年4月中證監、財政部等曾公佈《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定（徵求意見稿）》 ，當中提到境內企業在配合境外證券監督管理機構調查等前，應先向中證監或有關主管部門報告。

此外，若涉公開披露涉及國家秘密、機關單位工作秘密的文件等，也應先向獲有審批權限的主管部門批准，並向相關保密行政管理部門備案。

阿里在年報指出，保密和檔案管理規定修訂稿的最終內容、出台時間表、解釋和實施存在重大不確定性。此外，儘管中證監已頒布上述新規草案以便PCAOB對中國境內的會計師事務所進行檢查，但仍無法確保集團或審計師將能夠遵守美國監管機構施加要求。

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記者：李哲毅

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